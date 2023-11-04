Південна Корея знову збирається продати Польщі зброї. Цього разу - на $22 млрд

Здавалося б, до чого тут Україна

▶ ️Контракт на $22 млрд - це рекорд в історії країни, - Reuters. (https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/south-korea-lining-up-banks-help-finance-22-billion-arms-sale-poland-2023-11-03/)

● 5 місцевих банків розглядають можливість надання синдикованого кредиту Польщі під купівлі південнокорейських ракетно-артилерійських систем і винищувачів, - сказав представник південнокорейського уряду на умовах анонімності.

● Сеул допомагає Варшаві з фінансуванням, аби укласти найбільшу в історії Південної Кореї угоду з постачання озброєнь в $22,72 млрд.

● Попередня угода про постачання озброєнь між двома країнами, підписана торік, передбачає постачання танків, гаубиць і винищувачів, і обійшлася Варшаві $13,7 млрд.

▶ ️Тут варто згадати, яку красиву сеульську комбінацію зі зброєю розіграв Вашингтон. (https://t.me/orestokratiia/747)

● Наприкінці січня 2023-го генсек НАТО Єнс Столтенберг прилетів в Південну Корею, закликавши господарів посилити допомогу Україні. (https://t.me/orestokratiia/641) Очільники Республіки Корея співчутливо посилалися на місцеве законодавство, яке забороняє постачання летальної зброї країнам у стані війни.

● У лютому американська розвідка підслухала розмову двох високопоставлених чиновників (https://t.me/orestokratiia/732) нацбезпеки Південної Кореї щодо запиту США на боєприпаси. Один із них запропонував обійти заборону, продавши їх Польщі. Таємне стало явним.

● Наприкінці квітня 2023-го Юн Сук Йоль зустрівся з Джо Байденом, після чого Вашингтон підкинув Сеулу чимало смачних «плюшок»: базування в Південній Кореї американських човнів (зокрема і ядерних ракетоносців), забезпечення стратегічною інформацією і в «разі ядерного удару КНДР по Південній Кореї Вашингтон виступить «з негайною та рішучою відповіддю на всю силу альянсу, включаючи ядерні озброєння США».

▶ ️Скажу очевидне: на $36,42 млрд дол ($22,72 млрд. + $13,7 млрд.) Варшаві зброї напевно що не потрібно, тим паче враховуючи ще різноманітні мілітарні контракти в межах НАТО.

З іншого боку, повідомлення Reuters зовсім не означає, що всі ці «вироби» вже завтра будуть відправлені, і тим більше - все потрапить до ЗСУ. Та в межах цього контракту неодмінно «знайдуться» такі потрібні нам десятки мільйонів одиниць боєприпасів, крім того, і через рік—два—три нам потрібно буде зміцнювати ЗСУ, незалежно від того, упокоїться на той момент бункерний фюрер чи ні.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/898

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