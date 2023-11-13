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Північна Корея має прямий чи опосередкований стосунок до війни росії проти України

Північна Корея має прямий чи опосередкований стосунок до війни росії проти України

Північна Корея має прямий чи опосередкований стосунок до війни росії проти України, — президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.

На зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном і начальником Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном Юн Сок Йоль наголосив, що КНДР також може мати вплив на війну між ХАМАС та Ізраїлем на Близькому Сході. Вочевидь, в обох випадках політик натякав на те, що Пхеньян постачає зброю агресорам, про що неодноразово повідомляла західна преса.

Крім того, президент Південної Кореї наголосив на тому, що США та інші союзники в Індо-Тихоокеанському регіоні повинні посилити готовність до провокацій з боку КНДР, зокрема, до несподіваних атак, "які можуть бути подібними до дій ХАМАС".

**Раніше видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому повідомило, що союзники США в Індо-Тихоокеанському регіоні занепокоєні тим, чи зможуть Штати протистояти Китаю (https://t.me/znua_live/120334) в умовах триваючих війн в Україні та на Близькому Сході.

Джерело: https://t.me/znua_live/120832

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