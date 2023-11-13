Північна Корея має прямий чи опосередкований стосунок до війни росії проти України, — президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.

На зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном і начальником Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном Юн Сок Йоль наголосив, що КНДР також може мати вплив на війну між ХАМАС та Ізраїлем на Близькому Сході. Вочевидь, в обох випадках політик натякав на те, що Пхеньян постачає зброю агресорам, про що неодноразово повідомляла західна преса.

Крім того, президент Південної Кореї наголосив на тому, що США та інші союзники в Індо-Тихоокеанському регіоні повинні посилити готовність до провокацій з боку КНДР, зокрема, до несподіваних атак, "які можуть бути подібними до дій ХАМАС".

**Раніше видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому повідомило, що союзники США в Індо-Тихоокеанському регіоні занепокоєні тим, чи зможуть Штати протистояти Китаю (https://t.me/znua_live/120334) в умовах триваючих війн в Україні та на Близькому Сході.

Джерело: https://t.me/znua_live/120832

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