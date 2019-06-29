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Маріупольський порт перевантажив партію вітрогенераторів для Орловської ВЕС

Маріупольський порт перевантажив партію вітрогенераторів для Орловської ВЕС

Маріупольський морський порт на минулому тижні прийняв судно Stella, яке доставило передостанню партію комплектів вітрогенераторів Орловcкой вітрової електростанції, яка розташована у Приморському районі Запорізької області.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Порты Украины”.

ДП «Маріупольський морський торговельний порт» почав приймати комплекти вітрогенераторів Орловcкой ВЕС у травні 2019 року. Для доставки всього обладнання необхідно було виконати сім рейсів. Днями тут прийняли вже шостий рейс, який прибув з Іспанії з черговою партією обладнання. Теплохід доставив 35 веж вітротурбін, загальна вага яких складає 2352 тонни. Незабаром очікується судно Sophia, яке доставить останні 12 лопатей.

Нагадаємо, що у грудні 2018 року енергохолдинг ДТЕК і данська компанія Vestas, світовий лідер з виробництва вітротурбін, уклали договір на будівництво Орловської ВЕС потужністю 100 МВт. Станція розташується на узбережжі Азовського моря. На ВЕС будуть змонтовані 26 вітротурбін Vestas потужністю по 3,8 МВт. Установка турбін почнеться в червні 2019 року. Інвестиції в Орловську ВЕС перевищать € 135 млн.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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