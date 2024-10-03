Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:50
Просмотров: 80

Імпортувати сигарети з Польщі на 10% дешевше, ніж виробляти їх в Україні – Philip Morris

Імпортувати сигарети з Польщі на 10% дешевше, ніж виробляти їх в Україні – Philip Morris

Philip Morris International дешевше на 10% імпортувати цигарки з Польщі, а не виробляти їх в Україні.

Про це повідомляє заступник генерального директора із корпоративних зв'язків компанії "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз працюємо в кластері, де Польща – основний ринок. Найдорожче виробляти у Львові для України, ніж виробляти у Кракові та привозити до України", - сказав Поляков.

За його інформацією, причиною такої ситуації є наявність у Польщі додаткового резерву співробітників. Ризик не виходу на роботу співробітника чоловічої статі у Кракові суттєво нижчий. Крім того, під час повітряної тривоги лінії на тютюновій фабриці у Львові не працюють. Актуальним в Україні залишається питання з постачанням електроенергії.

Поляков також акцентував на дії комендантської години, порушувати яку співробітники не готові навіть за наявності спеціальних перепусток. Він додав, що цього привілею у "Філіп Морріс Україна" взагалі немає.

"Все це накладає додаткові витрати. Тому на 10% нам дешевше виробляти цигарки у Польщі та привозити їх до України", - резюмував заступник гендиректора "Філіп Морріс Україна".

Philip Morris була виділена з Altria в 2008 році і входить до найбільших світових виробників тютюнових виробів. Виторг компанії за 2023 рік зріс на 10,7% порівняно з 2022 роком – до 35,2 млрд дол, а за перший квартал цього року – на 9,7%, до 8,79 млрд дол. На Україну припадає приблизно 2% загального продажу в натуральному вираженні та 1% у грошовому.

На українському ринку PMI працює з 1994 року, і за цей час її декларовані інвестиції перевищили 700 млн дол. Компанія з 24 лютого 2022 року призупинила роботу своєї фабрики в Харківській області через агресію рф і вимушено перейшла на імпорт продукції з восьми фабрик PMI за переділами країни та тимчасове партнерство з іншим міжнародним виробником в Україні.

У 2022 році PMI через війну скоротила відвантаження на українському ринку на 30,1% - до 11,07 млрд сигарет і тютюнових стиків, однак у 2023 році їй вдалося збільшити відвантаження готової продукції на 8,4%, зокрема в четвертому кварталі – на 14,9%. Торік у жовтні компанія повідомила про відновлення своєї частки на українському ринку до 24% після падіння її до 14% з 28,5% у перші місяці після вторгнення рф.

Нагадаємо:

Philip Morris у першій половині 2024 збільшила сплату податків в Україні на 33% після запуску фабрики.

Виробник тютюнових виробів Philip Morris International відкрив нову фабрику у Львівській області, інвестувавши в неї 30 млн доларів.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У 2025 році планується пошук та ексгумація останків польських жертв у Волинській різанині на Рівненщині , — УІНП
Сегодня 11:19    49
ПАРЄ наполягає на санкціях щодо пропагандистів і визнанні рпц інструментом впливу
Сегодня 10:37    91
Укрзалізниця перейшла на новий сайт з продажу квитків
Сегодня 10:01    106
Американська компанія AeroVironment локалізує виробництво дронів Switchblade 600 в Україні, — віцепрезидент компанії Брет Хаш
Сегодня 09:49    103
Укрпошта почала розсилати повістки на Прикарпатті, — ТЦК
Сегодня 09:14    96
СБУ затримала у Дніпрі подружжя агентів фсб, яке шпигувало за українською ППО та підпалювало об’єкти Укрзалізниці
Сегодня 09:02    117
Збито 78 ударних БПЛА з 105
Сегодня 08:58    97
Підрозділи активних дій ГУР МОУ, як хірургічний скальпель ― ріжуть там, де треба, ― Андрій Черняк
Сегодня 08:51    131
До 2051 року населення України може скоротитися до 25,2 мільйонів
Сегодня 08:41    118
У Лейпцигу за підозрою у співпраці з розвідкою КНР затримано китаянку, яка працювала в аеропорту «Лейпциг/Галле», звідки вирушають військові вантажі до України
Сегодня 08:19    123
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 