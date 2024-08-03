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На Закарпатті запрацювала перша в регіоні вітроелектростанція

На Закарпатті запрацювала перша в регіоні вітроелектростанція

У Закарпатській області запрацювала перша вітрова електростанція потужністю 1,8 МВт.

Про це повідомляє Держенергонагляд.

Як йдеться в повідомленні, наразі станція працює у тестовому режимі. Вона оснащена турбіною потужністю 4,8 МВт. Один такий вітряк має потенціал забезпечити електроенергією до 3 000 домогосподарств.

"Загальна встановлена потужність запланованої ВЕС становитиме 80 МВт. Обсягу електроенергії, який буде вироблятися, достатньо для щорічного забезпечення 50 000 домогосподарств", - зазначили в пресслужбі Держенергонагляду.

За повідомленнями закарпатських ЗМІ, першу вітротурбіну вітряного парку "Островський" змонтовано в гірському с. Нижні Ворота (Мукачівський р-н). Вітряк встановлено на кордоні Львівської та Закарпатської областей.

За технічними характеристиками він має середні розміри порівняно з іншими вітротурбінами, що працюють в Україні.

Нагадаємо:

Згідно з даними Української вітроенергетичної асоціації, станом на початок 2024 року загальна встановлена потужність українських ВЕС становила 1,9 ГВт, з яких 71% розташовані на тимчасово окупованій території.

У 2022-2024 рр. в експлуатацію було введено три нові ВЕС потужністю 238 МВт.

Джерело: epravda.com.ua

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