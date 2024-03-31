Найбільший у світі виробник принтерів відключив оновлення своєї техніки в рф

Компанія Hewlett-Packard (HP), яку вважають світовим лідером на ринку принтерів, закрила свій російський сайт, залишивши росіян без технічної підтримки і можливості завантажувати драйвери на ноутбуки і принтери. Про це повідомляє Телеграм-канал The Moscow Times.

Тепер при спробі зайти на російську версію сайту HP користувача автоматично перенаправляють на сайт компанії в Казахстані, у якої є російськомовний інтерфейс. При цьому офіційно про зміни у своїй роботі в рф компанія HP не повідомляла.

Про своє рішення покинути російський ринок американська корпорація заявила ще в березні 2022 року. Спочатку HP перестала постачати свою техніку в рф, але продовжувала надавати технічну підтримку, - наголошується в повідомленні.

Джерело: ostro.org

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