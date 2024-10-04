Вчера наделала шума статья WSJ, что саудиты пригрозили своим коллегам по ОПЕК+ открыть "нефтяной краник" и опустить цену на нефть до 50 баксов. (https://archive.vn/JjA8m)

Вроде бы грозили они Ираку и Казахстану, которые значительно превышают квоты на добычу. россии, которая на квоты откровенно плюет, почему-то не грозили.

Правда, уже к вечеру появилось опровержение от саудитов - мол, не было не только таких угроз, но и встречи, на которой они якобы прозвучали.

Честно говоря, эти информационные танцы не особо интересны. Важен результат - падает нефть или нет.

Позавчера Брент прекрасно падал почти до 70 баксов, но на сообщениях об атаке Ирана на Израиль цена взлетела до 75. Надеюсь, это временный скачок, и тенденция снижения цены вернется.

Если мы считаем 2025 год критическим, было бы просто прекрасно, если бы нефть ушла глубоко вниз. Для российско-потемкинского бюджета это стало бы хорошим ударом.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/17556

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