Новини з іншого світу

● CATL выпустил литий-ионный аккумулятор с ресурсом до 2,8 млн км пробега.

● Норвежская газовая компания Equinor отказалась от планов экспорта водорода в Германию, поскольку считает, что проект слишком дорогой, а спрос недостаточен, сообщает Berliner Zeitung. Equinor заключила соглашение с немецкой RWE в 2022 году. Оно предусматривало поставки на электростанции в Германии через первый в мире морской водородный трубопровод. В прошлом году генеральный директор норвежской компании Андерс Опедаль говорил, что его строительство обойдется в €3 млрд, а на организацию всей цепочки поставок понадобятся «десятки миллиардов евро». Представитель Equinor Магнус Франц Эйдсвольд заявил, что компания решила на ранней стадии отказаться от проекта, и назвал его «нежизнеспособным».

● ByteDance, создатель социальной сети TikTok, разрабатывает два графических процессора для работы с искусственным интеллектом

Массовое производство таких устройств должно начаться в 2026 году. Оба продукта будут производиться TSMC на техпроцессах N4 или N5. Похожие технологии используются при создании NVIDIA Blackwell. ByteDance потратила более $2 млрд на приобретение видеокарт NVIDIA H20.

● VW может закрыть еще один завод в Китае из-за снижения спроса на автомобили с ДВС. Всего у VW в Китае 39 заводов. Есть вариант, что его реконструируют под выпуск электромобилей. В Китае полным ходом идет переход на электромобили.

● У Земли появится вторая Луна! Астрономическое чудо можно будет наблюдать до конца ноября. Дело в том, что планета захватит астероид 2024 PT5. Он выглядит как маленькая Луна и будет летать прямо над нашими головами с 29 сентября по 25 ноября. Затем он покинет окрестности Земли, но вернется в 2055 году. Статья опубликована в журнале Research Notes of the AAS.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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