Колишній держсекретар США Майк Помпео увійшов до ради директорів "Київстару" — заява акціонера компанії VEON Ltd.

"Ексдержсекретар США Майк Помпео долучився до ради директорів "Київстар", українського дочірнього підприємства VEON, як незалежний виконавчий директор.

Секретар Помпео долучився як партнер Impact Investments, нещодавно створеної ним у США стратегічної та фінансової консалтингової та інвестиційної фірми.

Крім того, гендиректора VEON Group Каана Терізоглу призначено головою ради директорів "Київстар", — йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що у такий спосіб прагнуть продемонструвати "відданість відродженню і відновленню України".

Раніше VEON яка володіє 99,99% у капіталі "Київстару" звернулася до суду через арешт частки у капіталі "Київстару".

47,9% у VEON через інвестхолдинг LetterOne належить російському олігарху Фрідману та його партнерам.

**Нагадаємо, що нідерландська VEON до 2017-го гордо носила назву VimpelCom Ltd ("Вымпелкоммуникации" обслуговують "Спецсвязь" ЗС росії).

Умовним є і розірвання зв’язків VEON із Міхаілом Фрідманом, якого 28 лютого 2022 року показово виключили зі складу ради директорів VEON, але залишили у цілком законних бенефіціарах компанії.

Джерело: https://t.me/znua_live/121034

Новости портала «Весь Харьков»