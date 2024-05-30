Произведенную для Украины западную бытовую технику начали продавать в россии

Произведенная для украинского рынка бытовая техника немецкой Bosch, итальянской Delonghi и нидерландской Philips начала поставляться в россию, рассказал «Коммерсанту» гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин.

По его словам, поставки носят «массовый характер, так как некоторые иностранные бренды рекомендовали своим турецким, польским и прибалтийским фабрикам продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке».

Это подтвердил гендиректор производителя бытовой техники Weissgauff Дмитрий Хлуднев, а также один из топ-менеджеров крупной сети магазинов электроники. По словам последнего, несколько месяцев назад турецкий дистрибьютор предлагал сети приобрести иностранную технику, предназначенную для украинского рынка.

Поставки начались во втором квартале этого года, уточнил собеседник «Коммерсанта» в одном из ретейлеров. По его словам, продажей и отгрузкой в россию занимается турецкая фирма, которая не смогла продать технику в Украину.

«После начала военных действий, эмиграции из страны спрос на покупку бытовой техники снизился, местные ретейлеры отказываются приобретать товары», — пояснил он. Собеседник добавил, что в этой ситуации производителям приходится либо увеличивать поставки в страны СНГ, в том числе и в россию, либо снижать объемы выпуска.

«Если где-то падают продажи, произведенный товар продают в другой регион или страну, где есть возможности реализации», — отметил представитель Wildberries.

Техника для украинского рынка на данный момент продается на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет», а также в сетевых магазинах электроники — «М.Видео» и «Ситилинк», отмечает «Коммерсант». При этом на ней имеются штампы и наклейки с местом доставки — город Киев, а вся инструкция переведена на украинский язык.

В сети «М.Видео-Эльдорадо» заверили, что через Украину товары не приходили. «Техника Bosch, представленная в сети группы, произведена в Турции, имеет сертификаты качества и годовую гарантию и полностью соответствует законодательству рф», — отметил представитель ретейлера.

Джерело: nigroll.com

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