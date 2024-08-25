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Провайдери запитали "Слуг народу", чому не виконуються передвиборчі обіцянки

Провайдери запитали Слуг народу, чому не виконуються передвиборчі обіцянки

ІнАУ спільно з АППК направила Лист від 23.08.2024 Голові фракції СЛУГА НАРОДУ Д.Арахамії щодо недопущення скасування спрощеної системи оподаткування платникам податків сфери електронних комунікацій.

Лист містить аргументи щодо незаконності і шкоди для суспільства і держави намагань ДПС, Мінфіну і керівника парламентського комітету Д.Гетманцева знищити спрощену систему оподаткування для малого телеком-бізнесу.

Асоціації закликають керівника найбільшої фракції, враховуючи передвиборну обіцянку Партії «СЛУГА НАРОДУ» щодо гарантування на законодавчому рівні незмінності чинних умов оподаткування для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб, зробити все можливе, щоб:

● під час війни не змінювати правила оподаткування для важливої для економіки та обороноздатності країни галузі;

● відкликати незаконні вимоги та роз'яснення ДПС та її територіальних органів по відношенню до постачальників електронних комунікаційних послуг, які надають послуги доступу до мережі Інтернет з КВЕДами 61.10 і 61.90 та на законних підставах застосовують спрощену систему оподаткування та звітності;

● в разі наявності обґрунтованих претензій до галузі, вирішувати їх шляхом обговорення змін до законодавства або інших нормативно-правових актів із залученням відповідних органів виконавчої влади на майданчику Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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