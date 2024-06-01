росія відібрала у західних компаній сотні мільйонів євро: список бізнес-жертв режиму путіна

У відповідь на санкції та вихід деяких західних компаній із російського ринку кремль конфіскував їхні активи. Вилучення приватної власності в росії відбувається за допомогою указів, підписаних диктатором Володимиром путіним, та ухвал суду.

OBOZ.UA узагальнив у збірці найбільші західні компанії, які були позбавлені майна після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

UniCredit

16 травня російський суд наклав арешт на 463 млн євро другого за величиною в рф європейського банку, UniCredit. Відповідно до звітів фінустанови, заморожена сума еквівалентна приблизно 4,5% активів банку рф. Арешт відбувся за позовом "РусХімальянсу", дочірньої компанії "Газпрому", у справі про нібито невиконання зобов'язань щодо спільного проекту.

Deutsche Bank

В один день з UniCredit було заарештовано цінні папери, нерухомість та банківські рахунки Deutsche Bank, його російської дочірньої компанії та технологічного центру сукупною вартістю 238,6 млн євро. Позов також надійшов від "РусХімальянсу".

Commerzbank

Третім банком у позові "дочки" "Газпрому" став німецький Commerzbank - вартість його заморожених активів оцінили у 94,9 млн євро. Суд також заборонив банку продавати свій бізнес у росії без згоди путіна.

AgroTerra

У квітні рішенням путіна в росії було конфісковано активи нідерландського холдингу AgroTerra, який заснував компанії в росії. Власність сільськогосподарської групи передала до тимчасового управління Росмайна.

Amedia

У вересні 2023 року путін підписав указ про передачу до державного управління п'яти друкарень норвезького холдингу Amedia. Це сталося після того, як компанія передала повний контроль над своїми російськими підприємствами російському журналісту лауреату Нобелівської премії миру Дмитру Муратову.

Carlsberg

У 2022 році міжнародний виробник пива та слабоалкогольних напоїв Carlsberg Group оголосив про звільнення з російського ринку у 2022 році. У зв'язку з цим компанія вирішила продати вісім пивоварних заводів "Балтика" з 8,4 тис. співробітників, але у липні 2023-го вони перейшли під контроль влади.

Fortum

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну фінська енергокомпанія Fortum, яка була одним із найбільших іноземних інвесторів у російську енергетику, оголосила про плани піти з ринку країни-агресора. У квітні 2023 указом путіна над російським дочірнім підприємством встановили державне управління.

Uniper

В один день з Fortum Росмайну передали управління і над 83,73% акцій "Юніпро" - "дочки" націоналізованого німецького концерну Uniper, яка володіє п'ятьма електростанціями у рф. До цього материнська компанія оголосила про деконсолідацію з "Юніпро", а у фінансовому звіті повідомила про зупинення її діяльності.

Fraport

Наприкінці 2023 року у німецького холдингу Fraport відібрали 25% контролю у ТОВ "ВВСС" - керуючій компанії московського аеропорту "Пулково". Право розпоряджатися голосами компанії та інших іноземних інвесторів, серед яких – суверенний катарський фонд добробуту Qatar Investment Authority та інвестори з інших країн Перської затоки, передали російським юрособам.

JPMorgan Chase

У квітні 2024 року російський суд частково задовольнив позов банку ВТБ до американського кредитного гіганта JP Morgan Chase і наклав арешт на $439,5 млн та активи кредитної організації в рф. Як повідомили в самій компанії, сума заморожених активів перевищує вартість наявної в неї власності в росії.

OMV

19 грудня путін видав указ про примусовий продаж 24,99% прав на розробку Південно-російського газового родовища, яке належало австрійській компанії OMV. Її частку передали новій російській компанії СОГАЗ.

Wintershall Dea

У той самий день путін наказав передати російським компаніям усі права, активи та обов'язки спільних підприємств "Газпрому" з німецькою Wintershall Dea. Йдеться про 34,99% "Північнафтогазпрому", 50% "Ачімгазу" та 25,01% "Ачім девелопмент".

ROLF

У грудні 2023 року в управління Росмайна передали одну з найбільших у рф компаній-автодилерів "Рольф", яка належить кіпрській компанії. 21 лютого рішенням суду передала компанія була націоналізована.

Джерело: obozrevatel.com

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