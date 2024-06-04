росія знайшла нове місце для перевалки своєї нафти у Середземному морі

Під тиском грецького військово-морського флоту трейдери російської нафти знайшли нове місце для перевантаження вантажів в Середземному морі - марокканське місто Надор.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Танкери, що перевозять флагманську російську нафту сорту "Урал", зараз перевантажують її з менших танкерів на більші поблизу міста Надор на східному узбережжі Марокко в Середземному морі, свідчать дані відстеження суден. З минулого місяця військово-морські сили Греції проводять військово-морські навчання в місці, де відбувалася торгівля, намагаючись стримати її.

Згідно з даними, Rolin, дуже великий нафтовий танкер приймає нафту марки Urals з меншого танкера Serendi, що стоїть біля марокканського міста. Це перший випадок так званої передачі сорту з судна на судно.

Serendi - судно класу Aframax. Два інших - Ocean AMZ і Sea Fidelity - також прибули до марокканського міста. Всі три судна завантажили близько 730 000 барелів Urals з російського порту Приморськ на Балтійському морі минулого місяця.

Нагадаємо:

Через посилення санкцій США проти рф, у торгівлі сирою нафтою між росією та Індією почали з'являтися раніше невідомі, нові нафтотрейдери, які постачають російську нафту до азійської країни.

Джерело: epravda.com.ua

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