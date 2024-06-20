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россия скупает в Китае старое зарубежное оборудование для увеличения производства оружия

россия скупает в Китае старое зарубежное оборудование для увеличения производства оружия

рф ищет в Китае подержанные станки западного производства, используя теневые сети покупателей. Таким образом, москва пытается получить жизненно важное оборудование для увеличения производства вооружений.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

Как говорится в статье, тайная стратегия кремля по получению высокоточного оборудования является попыткой обойти все более жесткие санкции Запада и экспортный контроль.

Сделки, производимые через сети теневых компаний, касаются старых высокотехнологичных станков, производимых западными компаниями, которые остаются в Китае после десятилетий продажи китайским заводам.

Вашингтонский центр перспективных оборонных исследований, разоблачивший теневую торговлю, заявил: сложные схемы поставки свидетельствуют о том, что заявления россии о якобы на ее территории производимых высокоточных инструментах, вероятно, "преувеличены".

Джерело: https://t.me/c/1226880919/37743

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