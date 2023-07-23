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Россия закупает через Мальдивы полупроводники на десятки миллионов долларов

Россия закупает через Мальдивы полупроводники на десятки миллионов долларов

Мальдивы вышли на второе место после Китая по поставкам полупроводников в Россию, выяснило Nikkei Asia. Небольшое островное государство в Южной Азии, знаменитое роскошным курортным отдыхом, за год после начала украинского конфликта стало крупным торговым партнером России.

За это время через Мальдивы в Россию было доставлено около 400 000 полупроводников на $53,6 млн, утверждает издание со ссылкой на российские таможенные данные, полученные от индийской исследовательской фирмы Export Genius. В них учтены поставки стоимостью от $50 000. Это 19% от всего объема товарного экспорта Мальдив в 2021 году, который ООН оценивала в $280 млн.

С таким результатом островное государство оказалось вторым поставщиком полупроводников в Россию после Китая с учетом Гонконга, хотя годом ранее практически не поставляло эту продукцию. Это особенно удивительно, потому что рынка полупроводников на Мальдивах вообще не существует, цитирует Nikkei Asia старшего директора-консультанта компании Omdia Акира Минамикава.

До «спецоперации» крупнейшими экспортерами полупроводников в Россию были Китай, Малайзия, Тайвань, Вьетнам и Южная Корея. Санкции все изменили: США, ЕС и их союзники запретили продавать в Россию все, что используется в военной промышленности, в том числе электронику. Хотя Китай, Малайзия и Вьетнам к санкциям не присоединились, прямые поставки электроники оттуда в Россию резко снизились из-за опасения вторичных санкций. Из США, входивших в десятку крупнейших экспортеров, они полностью прекратились.

Но, как рассказал Nikkei источник в одной из судоходных компаний, поставку в Россию полупроводников из США можно организовать, если указать получателем мальдивскую торговую или экспедиторскую компанию. Как выяснило издание, практически все электронные компоненты отправились с Мальдив в России по схеме перевалки, то есть, не растамаживались на острове.

Власти США уже обращали внимание на роль Мальдив в обходе антироссийских санкций: в мае 2022 г. Министерство торговли США обвинило мальдивскую компанию Intermodal Maldives в поддержке экспорта авиакомплектующих в Россию.

Поставки полупроводников с Мальдив резко выросли в мае 2022 года – после того, как «Аэрофлот» возобновил прямые регулярные рейсы из Москвы в столицу государства Мале, отмечает Nikkei Asia. Самолеты государственной авиакомпании могли бы стать средством транспортировки полупроводников.

Ни одна из 14 компаний, отправлявших полупроводники в Россию, не базируется на Мальдивах. Больше всего чипов – примерно на $40 млн – в Россию отправила зарегистрированная в Лондоне Mykines Corp. По подсчетамFinancial Times, к апрелю 2023 года эта компания поставила в Россию электронику на $1,2 млрд. На втором месте среди импортеров – гонгонгская Pixel Devices. Ее представитель подтвердил, что работает с российскими заказчиками, но подчеркнул, что все ее операции строго соответствуют законодательству Гонконга и ничего не нарушает.

Полупроводники и микросхемы – единственный товарный код, по которому поставки в Россию после введения санкций не сократились, а даже выросли, показало исследование группы ученых, также основанное на данных российской таможни. «Они составляют всего 1% от общей стоимости импорта России, но являются ключевыми для некоторых отраслей, включая военное применение», — говорилось в их статье. За весь 2022 год импорт микропроцессоров и полупроводников в Россию вырос с $1,82 до $2,45 млрд, отмечали ученые в другом исследовании.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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