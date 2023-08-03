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российские авиакомпании за первые полгода ввезли в Россию авиазапчасти для иностранных самолётов как минимум на $171 млн

российские авиакомпании за первые полгода ввезли в Россию авиазапчасти для иностранных самолётов как минимум на $171 млн

Несмотря на санкции, российские авиакомпании за первые полгода ввезли в Россию авиазапчасти для иностранных самолётов как минимум на $171 млн, пишут расследователи.

Четыре крупнейших отечественных авиаперевозчика: «Аэрофлот», S7, «Победа» и «Россия» — смогли переправить в страну запасные части и даже реактивные двигатели в сборе. Практически все комплектующие от западных производителей. Для импорта использовались посредники — китайские и эмиратские компании.

По данным журналистов, которые раздобыли таможенные документы, «Аэрофлот» привёз в страну запчасти от американских компаний Honeywell на $7,5 млн, Woodward на $4,5 млн и Boeing на $2,5 млн, а также французской Safran Nacelles на $4,5 млн.

Дочерняя компания S7 Airlines «Глобус» в марте 2023 года ввезла в Россию турбореактивный двигатель франко-американской компании CFM International для самолетов семейства Airbus A320 стоимостью от $7,5 млн. В том же месяце S7 ввезла в Россию двигатель американской General Electric для пассажирского самолета Embraer E170 за $4,4 млн.

«Победа» ввезла в этом году запчасти американской Honeywell на сумму более $3,5 млн, а Rockwell Collins Inc и Boeing на сумму более $2 млн. Авиакомпания «Россия» в 2023 году получила только запчасти Honeywell на сумму более $6 млн.

Российские авиакомпании получали комплектующие западных производителей через Китай и ОАЭ. Часть санкционных запчастей для иностранных самолетов в Россию завезла небольшая компания «Протектор». По данным расследования, с 2023 года компания «Протектор» ввезла авиационные запчасти на сумму не менее $61 млн. В их число вошли шесть самолётных двигателей для американских и европейских самолетов Boeing 767, Boeing 737 и Airbus A320. «Протектор» получал запчасти с помощью фирм из ОАЭ и Таиланда.

При этом российские компании не смогли нарастить объемы и обеспечить всеми необходимыми запчастями авиапарк, а сами запчасти закупаются по завышенным ценам из-за риска операций. Примером может быть тот же «Аэрофлот», который по итогам первого полугодия 2023 года получила 81,68 млрд руб. убытка против 80,7 млрд руб. чистой прибыли годом ранее.

В общем, нашим западным партнерам есть над чем работать, чтобы задушить авиаотрасль РФ. Отследить запчасти и поставщиков не составит труда. Это необходимо сделать. И что-то мне подсказывает, что так и будет.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/35131

Новости портала «Весь Харьков»

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