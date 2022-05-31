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российский Первый канал подал в суд на Google

российский Первый канал подал в суд на Google

27 мая Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Первого канала к трем структурам Google — головной американской компании Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российской ООО «Гугл».

Предположительной причиной иска является блокировка профиля канала на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании. Он был заблокирован в марте, как и множество каналов других российских СМИ.

В настоящее время иски о разблокировке YouTube-каналов подали компании «ГПМ Развлекательное телевидение» (ТНТ, «Пятница», 2х2, ТВ-3), ВГТРК, «ТВ Центр», «Звезда», НТВ, RT, «Москва медиа» и ряд других российских каналов.

Также суд арестовал уже 1 млрд рублей по заявлениям «Москва Медиа» о восстановлении YouTube-каналов телеканалов «Москва-24» и «Москва Доверие».

Источник: internetua.com

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