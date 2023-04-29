Розробка Windows 10 припинена: великих оновлень більше не буде

Компанія Microsoft у четвер 27 квітня актуалізувала дорожню карту Windows 10. Тепер у документі вказується інформація про часткове завершення подальшої підтримки. Йдеться про накопичувальні оновлення, що включають сучасні зміни, функції та технології, — вони більше не виходитимуть зовсім. Випуск Windows 10 версії 22H2 восени 2022 року, який почав стабільно та широко розгортатися лише навесні 2023 року, офіційно став останнім в історії розвитку цієї ітерації операційної системи.

З цього моменту користувачі можуть встановлювати лише невеликі патчі, що усувають помилки безпеки. Робота над ними також зупиниться за 2 роки, 14 жовтня 2025 року. Згідно з повідомленням, після 2025 року і до 2032 року Microsoft продовжить додатково оновлювати Windows 10 «Корпоративна» LTSC і Windows 10 IoT «Корпоративна» LTSC (канал з довгостроковим обслуговуванням), але решті рекомендується перейти на Windows 11.

Нагадаємо, наприкінці січня повністю припинилися онлайн-продажі ліцензій Windows 10 у виданнях «Домашня» та «Професійна», натомість на порталі завантажень Microsoft закрилася можливість скачування установочних файлів. Загальний життєвий цикл Windows 10 у функціональному плані становив 7 років, починаючи з запуску у 2015 році. Наступне покоління операційної системи в особі Windows 11 було представлено влітку 2021 року та оновлюється понад півтора року, проте вже активно ходять чутки навколо Windows 12.

Джерело: t4.com.ua

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