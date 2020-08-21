Солнечные элементы дорожают уже несколько недель. Причины и последствия

Китайские производители, занимающие монопольно-доминирующие позиции в производстве компонентов фотоэлектрических солнечных электростанций уже несколько раз повышали цены на солнечные элементы (ячейки).

Солнечней ячейки — это генерирующие устройства, из которых собирается солнечный модуль.

Почему дорожают солнечные элементы?

Солнечные элементы изготавливаются из кремниевых пластин. Удорожание кремниевых пластин перекладывается на цену элементов.

Почему дорожают кремниевые пластины?

Кремниевые пластины нарезаются из кремниевых слитков, выращенных из поликристаллического кремния (поликремния).

Поликремний подорожал, соответственно, подорожала и продукция по всей производственной цепочке, в первую очередь пластины.

Почему подорожал поликремний?

В связи с его дефицитом. Дефицит возник в июле из-за двух серьезных аварий на китайских заводах по производству поликремния (компании GCL-Poly/JZS и Daqo). Сейчас он усугубляется из-за остановки завода компании Tongwei мощностью 20 тысяч тонн в провинции Сычуань по причине наводнения. Названные три компании являются крупнейшими мировыми производителями поликремния.

Одновременно отмечается высокий спрос на сырье. Ещё в июле PV InfoLink писал, что производители кремниевых пластин работают на полную мощность.

В результате рост цен на поликремний оказался значительным.

Если в начале июля PV InfoLink сообщал о средней цене на поликремний, предназначенный для производства монокристаллических пластин, в 6,7 долларов США за килограмм, то сегодня она поднялась до 10,5 долларов.

Эти изменения, разумеется, отразились и на цене солнечных элементов. По базе данных той же PV InfoLink, средняя цена моно-PERC ячеек формата G1 выросла с июля по нынешний день с 10 до 12 центов, а формата М6 с 10 до 12,2 цента за ватт.

Компании по производству солнечных модулей, покупающие компоненты (пластины и ячейки) у внешних поставщиков, оказались в довольно сложной ситуации. Высокая конкуренция на рынке практически не оставляет пространства для ценового манёвра, а производственные затраты растут. Пока отмечается лишь незначительное повышение цен на модули, которое, тем не менее, уже вызывает недовольство у разработчиков солнечных проектов, привыкших к постоянному снижению цен.

Когда нормализуется ситуация? Никто не знает точно, сколько времени потребуется компаниям GCL и Daqo для ликвидации последствий аварий (максимальный срок, который называют – девять месяцев). С учётом масштабных планов по расширению производства пластин и элементов и высокого спроса, дисбаланс спроса и предложения на рынке поликремния может продлиться до 18 месяцев, считают в Daqo.

Итак, повышение цен на солнечные элементы вызвано внезапно возникшим дефицитом поликремния. Это, так сказать, «официальная версия», а есть ещё версия конспирологическая. Она заключается в том, что китайцы сговорились между собой и искусственно повышают цены на компоненты, чтобы окончательно убить европейскую промышленность по выпуску солнечных модулей, которая как раз пытается возродиться. Европейский рынок солнечной энергетики снова становится большим, то есть лакомым куском для солнечной индустрии.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»