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Таксистів зобов`яжуть встановити касові апарати в авто

Таксистів зобов`яжуть встановити касові апарати в авто

Таксистів планують законодавчо зобов'язати встановити касові апарати в авто.

Про це в інтерв'ю агентству "Українські Новини" повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Відповідний законопроєкт зареєструють наприкінці січня.

Я досить жорстко вимагаю, щоб він з'явився, - зазначив він

За його словами, зараз проєкт перебуває на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури.

Як відомо, з 1 січня 2022 року стало обов'язковим використання касових апаратів або реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2-4 груп. Також набувають чинності штрафи за порушення. Ця вимога мала запрацювати ще з 2021 року, проте через "коронакризу" її запровадження перенесли на рік.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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