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В Харьковской области уменьшилась численность наемных работников

В Харьковской области уменьшилась численность наемных работников

На 1 июня 2020 г. численность наемных работников в Харьковской области составила 620 тыс.чел., что на 6,8% меньше (на 45 тыс.чел.), чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом во время совещения сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Грицков. Возросла численность застрахованных лиц - наемных работников, получающих заработную плату на уровне или меньше минимальной.

Директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко сообщил, что в области около 20 тыс. субъектов предпринимательской деятельности подали заявки для участия в государственной программе по компенсации средств в период карантина представителям среднего и малого бизнеса на 124 млн грн, что является наибольшим показателем в Украине.

Источник: sq.com.ua

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