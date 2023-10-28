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В россию, несмотря на продолжение войны в Украине, возвращается Фестиваль европейского кино
В 2023 году он будет проходить с 1 по 15 ноября в онлайн-формате и представит лучшие фильмы ЕС за последние несколько лет — пресс-служба Представительства ЕС в россии
Открытие фестиваля посвятили дню основания Европейского Союза — 1 ноября 1993 вступил в силу Маастрихтский договор.
"В этом году фестиваль имеет особое значение, поскольку мы возобновляем показ европейских фильмов после годового перерыва", - отметил посол Европейского Союза в россии Роланд Галхараг.
В прошлом году событие было отменено из-за вторжения россии в Украину.
Джерело: https://t.me/infosprotyv/25784