В Украине еще одна сеть АЗС перестала продавать премиальное топливо

К автозаправкам OKKO и WOG присоединилась сеть SOCAR

Из-за постановления Кабинета министров об ограничении предельной нормы торговой надбавки на бензин и дизельное топливо, реализуемые через АЗС на период карантина, сеть автозаправочных станций SOCAR временно прекращает реализацию премиального топлива.

Как сообщает пресс-служба SOCAR, в связи с предписанием Кабмина, компания откорректировала цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений.

Однако в сети этой АЗС приняли решение прекратить продажу автомобильного топлива определенных марок.

"В то же время, компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива — NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисления дополнительных скидок для наших клиентов к получению дополнительных разъяснений регулятора", — говорится в сообщении.

Кроме этого, о прекращении продажи автомобильного топлива заявила сеть АЗС KLO.

"Из-за введения государственного регулирования цен на горючее мы временно приостанавливаем продажу VENTUS 95 и VENTUS Diesel. Также мы вынуждены уменьшить скидки по акции "Всем семь". Теперь максимальная скидка составит — 5 грн/л. Дополнительная скидка при оплате KLO PAY не применяется. Любые скидки по купонам, штрих-кодах или QR не принимаются", — заявили в KLO.

Напомним, ранее после введения государственного регулирования цен на топливо две сети украинских автозаправочных станций прекратили реализацию некоторых видов горючего.

14 мая Кабмин принял решение об установлении предельных уровней торговой надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина. Таким образом правительство пытается сдержать рост цен на бензин на фоне вполне ожидаемой ценовой турбулентности.

Стоит отметить, что с начала марта правительство вело переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им понизить цены на топливо. В частности, предлагалось держать цены на бензин А-95 меньше, чем 30 грн/литр. А еще в марте правительство активизировало борьбу с нелегальными АЗС.

2 апреля Кабмин и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развитию добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворению потребностей потребителей на период карантина и ограничений. Однако борьба с нелегальными АЗС особого эффекта не дала, а цены в конце апреля опять пошли вверх.

11 мая было обнародовано постановление (принятое, кстати, еще в конце марта), которым бензины марки А-92, А-95 и дизельное топливо признали социально значимыми товарами. Согласно данному постановлению, АЗС должны за 20 дней уведомлять Госпродпотребслужбу о повышении цен на эти товары более чем на 1%.

Кроме того, уже 12 мая Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало проект постановления, который предполагает более жесткие меры. Минэкономики хочет ввести предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»