В Україні відсудили бензиновий борг російської "Татнєфті", якою управляє "Укрнафта"

Господарський суд Полтавської області призначив стягнути з ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" на користь відділу освіти Валківської міськради Харківської області заборгованість, пеню та штраф на півмільйона гривень.

Про це свідчить рішення суду від 25 липня.

20 квітня 2021 року відділ освіти Валківської міської ради замовив ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна" бензин та дизельне паливо на 1,19 млн грн.

В подальшому сторони уклали низку додаткових угоду, згідно з якими зменшилась кількість пального і сума договору, яка вже становила 987 тис грн.

Постачальник передав замовнику талони на пальне на цю суму. Відділ освіти сплатив.

У липні 2022 року освітяни звернулися до "Татнєфть-АЗС-Україна" з вимогою повернути 339,4 тис грн. до 20.07.2022 року.

У відповідь приватна фірма засвідчила форс-мажорні обставини, що виникли внаслідок військової агресії рф проти України, та повідомила про тимчасову неможливість повернення коштів у зв`язку з їх арештом.

Також "Татнєфть-АЗС-Україна" зазначила, що відділу освіти необхідно повернути оригінали не реалізованих одноразових талонів на 339,4 тис грн, що валківські чиновники і зробили.

В подальшому у серпні 2022 року освітяни повторно направили вимогу повернути кошти. Цього разу "Татнєфть-АЗС-України" повідомила, що заборгованість не сплачено, оскільки її кошти продовжують бути арештованими, і фірма звернулася до Печерського райсуду Києва і ДБР з проханням про часткове скасування арешту.

До кінця року підприємство ще двічі повідомляло замовника про безрезультатні намагання погасити борг.

В результаті прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути з "Татнєфть-АЗС-України" 339,4 тис грн основної заборгованості, 62,4 тис грн пені, 67,9 тис грн 20% штрафу та 23,7 тис грн 7% штрафу. Що суд і зробив.

Як повідомлялося, Кабмін передав "Укрнафті" в управління низку активів російської "Татнєфті", на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Серед активів і "Татнєфть-АЗС-Україна".

20 червня 2024 року Антимонопольний комітет повідомив, що "Укрнафта" отримала дозвіл на одержання в управління часток у статутному капіталі "Татнєфть-АЗС-Україна" (Полтава), а також "Полтава-Капітал" і "Харків-Капітал"

"Укрнафта" перевірила новоотримані активи "Татнєфті" і встановила їх незадовільний стан. Пережна більшість не підлягають ремонту чи відновленню.

Йдеться про більш ніж 110 об’єктів різного типу (автозаправні комплекси, нафтобази, інші господарські приміщення).

"Укрнафті" доведеться розглядати кожен випадок окремо, щоб розрахувати необхідний рівень інвестицій та строки їх повернення", - повідомляв у червні гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Джерело: epravda.com.ua

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