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В Україні запустили е-резидентство для ведення бізнесу іноземцями — очільник Мінцифри Михайло Федоров.

В Україні запустили е-резидентство для ведення бізнесу іноземцями — очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Щоб стати е-резидентом, треба лише заповнити заявку в застосунку чи на порталі uResidency — це не більше десяти хвилин.

Її швидко перевірять, і резидент отримає КЕП у консульстві, без жодного візиту в Україну.

Далі можна відкривати ФОП онлайн — і всі подальші взаємодії відбуватимуться автоматично.

● Банк сам вирахує податки, подасть декларацію і забере на себе всю бюрократичну тяганину.

Усе відбувається автоматично, без участі людини;

● Жодних витрат на бухгалтера або юриста — система виконує всю їхню роботу, а резидент займається власною справою.

"Електронне резидентство — важливий та революційний проєкт для економіки, це постійні додаткові надходження в бюджет.

Наприклад, в Естонії е-резидентство працює вже десять років і щорічно приносить мільйонні податки", — наголошує Федоров.

Зараз програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії, далі буде більше країн.

Перші е-резиденти вже відкрили рахунки в банках і задоволені результатом.

Джерело: https://t.me/znua_live/168972

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