Верховная Рада обложила налогом цифровых гигантов, но заплатят за это украинцы: список сервисов, которые в Украине станут дороже

С 1 января 2022 года в Украине вступает в силу так называемый "налог на Гугл" — изменения связаны с вступлением в силу закона №1525-ІХ, который был принят в июне 2021 года. С помощью этого закона руководство страны планирует обложить налогом большие технологические корпорации, об этом сообщает издание Delo.ua.

С наступлением 2022 года компании, которые предоставляют электронные услуги украинцам и не являются резидентами нашей страны, должны платить 20% НДС. При этом часть компаний уже заявила, что включит этот налог в конечную сумму для потребителей услуг.

В частности, популярный ecommerce-сервис eBay в конце декабря разослал украинским пользователям письмо-предупреждение о том, что они должны добавить 20% налога на добавленную стоимость к своим услугам. Компания отметила в своем письме, что ставка будет применена к каждой оплате услуги, которую будут производить украинские пользователи. Однако это изменение никак не отразится на товарных объявлениях и пользователям площадки не придется ничего менять.

О подобном нововведении заявили и в Google. В компании уточнили, что новая практика налогообложения будет применяться к ряду продуктов компании. "Сообщаем, что Google будет удерживать с физических лиц из Украины, в том числе индивидуальных предпринимателей, налог на добавленную стоимость (НДС) на покупки в своих серверах в размере 20%. Это необходимо для соблюдения норм местного законодательства в отношении цифровых услуг", — отметили в компании.

О том, что 20% добавят в стоимость услуг, рассказали и в компании Meta (Facebook). В частности, вырастут цены на размещение рекламы и бизнес-объявлений.

А вот в службе поддержки крупнейшего стриминга в мире Netflix отметили — налог уже включен в стоимость пакетов. То есть если тариф пользователя составляет $4,99 в месяц, то в нем уже учтены все местные налоги. Аналогичное заявление поступило и в Apple.

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, который Верховная Рада приняла 3 июня. Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины (ОПУ), документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС.

В то же время, согласно документу, от уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем.

Источник: internetua.com

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