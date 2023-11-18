Володарі платних підписок ChatGPT Plus почали продавати їх на eBay

Після того, як OpenAI призупинила раєстрацію нових підписок на платну версію ChatGPT Plus, володарі вже існючих підписок почали продавати їх на eBay. Про це повідомляє видання Insider.

На початку тижня голова OpenAI Сем Альтман оголосив, що його корпорація тимчасово припиняє продаж новіх підписок на преміум версію ChatGPT Plus.

«Сплеск використання після Devday перевищив наші можливості, і ми хочемо переконатися, що кожен отримає чудовий досвід», — заявив Альтман.

Особливо хитрі користувачі вирішили скористатися ситуацією – тепер на eBay можна знайти безліч пропозиції про покупку преміумних облікових записів у ChatGPT Plus за зниженими цінами.

Джерело: processer.media

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