Угорщині загрожує паливна криза після того, як Україна заборонила постачання нафти російської компанії «Лукойл» через свою територію — пише Politico

росія намагається вирішити проблеми свого сателіта Орбана. Інакше в Угорщині почнеться не лише паливна криза, а й захитається крісло під всією владою. Тому що коли угорцям не буде чим заправляти, то опозиція влучно нагадає завдяки кому така ситуація. А якщо наша влада обмежить і постачання газу в Угорщину, запропонувавши Орбану видобувати його з запальничок, то це може потужно підірвати владу в Угорщині і навіть призвести до її зміни. Варіанти є. Так от, поки всі зусилля кремля марні. Щоб досягти результату Рашці треба щось дати Україні. Наприклад, контроль над Запорізької АЕС чи відвести війська з Харківщини. Або ще щось. Це називається real politic. І кремль зараз на шпагаті. Бо йому треба рятувати Орбана і простих варіантів для кремля немає. Але це їх проблеми.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/46528

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