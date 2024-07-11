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Українці беруть участь у розробці двигуна турецького винищувача Кaan

Українці беруть участь у розробці двигуна турецького винищувача Кaan

Українські компанії брали участь у розробці двигуна для новітнього турецького винищувача 5-го покоління Kaan, у придбанні якого Україна може бути зацікавлена в майбутньому.

Українські компанії взяли участь у розробці двигуна для новітнього винищувача п'ятого покоління Kaan, яким згодом може зацікавитись Україна.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар під час брифінгу.

"Українські компанії беруть участь у розробці двигуна до перспективного літака 5 покоління, це винищувач Kaan. Частина українських підприємств та розробників, беруть участь у розробці його агрегатів", - розповів Боднар.

За його словами, усіх деталей розкривати не можна, в цілях безпеки.

- Це перспективна співпраця, яка може призвести до того, що цим літаком може зацікавитись ЗСУ. Можливо, це стане предметом співпраці, аби виробляти на території України нові БПЛА - додав Боднар.

Джерело: unn.ua

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