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Українським коридором за рік скористалися 2300 суден: скільки експортували

Українським коридором за рік скористалися 2300 суден: скільки експортували

Зерновим морським коридором за рік скористалися 2300 суден і перевезли понад 60 млн тонн вантажів.

Про це повідомляє речник Військово-морських сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук, передає "Інтерфакс-Україна".

Плетенчук заявив, що коридор продовжує працювати. Завдяки йому за рік перевезли понад 60 млн т вантажів.

За його словами, коридором активно користуються європейські країни, серед яких лідирують Іспанія та країни глобального Півдня.

"Хоча це не єдиний напрямок, за яким судна ходять. І так, це щоденна робота із гарантування безпеки, як протимінної, так і протидиверсійної, і інших видів небезпек. Це і робота відповідних структур, які мають усе це оглядати, супроводжувати. І, як ви бачите, цей процес триває зараз у нас штатно", — пояснив він.

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Нагадаємо:

За перше півріччя 2024 року порти України перевантажили на 21,4 тонни вантажів більше за перше півріччя 2024 року, порівняно з 2023.

Джерело: epravda.com.ua

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