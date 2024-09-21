Укрзалізниця запускає Wi-Fi-інтернет у поїздах класу Інтерсіті та Інтерсіті+

Доступ до Wi-Fi буде безкоштовним (однак лише до 1 Гб трафіку та з обмеженнями швидкості до 10 Мб/с).

Аби скористатися послугою, необхідно:

● під час подорожі увімкнути Wi-Fi на пристрої та обрати мережу під назвою WiFi test;

● після доєднання до мережі на пристрої відкриється сторінка бортового порталу з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.

Джерело: https://t.me/u_now/140935

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