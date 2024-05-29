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Західні компанії відступають від своїх планів щодо виходу з росії — Financial Times.

Західні компанії відступають від своїх планів щодо виходу з росії — Financial Times.

Низка компаній, включно з Avon Products, Natura, Air Liquide і Reckitt, залишилися в рф, незважаючи на те, що планували покинути її після вторгнення рф в Україну, оскільки бюрократичні перешкоди зростають, а споживча активність відновлюється.

"Багато європейських компаній опинилися між молотом і ковадлом. Вони сказали, що поїдуть. Але їм запропонували вибір покупців, який був для них неприйнятний", — сказав один із керівників, який працює із західними компаніями в рф.

За даними Київської школи економіки, загалом понад 2100 транснаціональних корпорацій залишилися в росії з 2022 року, тоді як близько 1600 міжнародних компаній або пішли з ринку, або скоротили свою діяльність.

Москва поступово підвищила вартість корпоративного від'їзду, запровадивши обов'язкову знижку 50% на активи з "недружніх" країн, які продаватимуться російським покупцям, і мінімальний "податок на виїзд" 15%.

Крім того, дедалі важче знайти місцевих покупців, прийнятних як для продавця, так і для Москви, і чия участь не підпадає під західні санкції.

Деякі компанії більше не вважають себе зобов'язаними йти з країни. Avon почала процес продажу свого російського бізнесу і отримала пропозиції, але вирішила їх не приймати, посилаючись на "нейтральність" власного бренду.

Інші компанії банально не бажають втрачати прибутки у рф на користь держави, а також користуються відходом конкурентів.

Серед більш ніж 2000 компаній, які заявили, що залишаться в росії, зокрема споживчі групи Mondelez, Unilever, Nestlé і Philip Morris. Головний виконавчий директор Mondelez нещодавно заявив FT, що інвесторам "морально все одно", чи підуть групи з країни.

"Якщо ми підемо з росії, вони заберуть наші бренди собі. Я не думаю, що це хороша угода. P&G і Colgate-Palmolive, не пішли з країни. Чому, чорт забирай, ми повинні це робити?", — каже член ради директорів Unilever Нельсон Пельтц.

Джерело: https://t.me/znua_live/150460

Новости портала «Весь Харьков»

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