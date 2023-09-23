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Зерновая блокада рушится

Зерновая блокада рушится

Три новых судна двигаются в направлении украинских портов под загрузку экспортной продукцией, - министр инфраструктуры Кубраков

Балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA подтвердили готовность воспользоваться временным коридором для гражданских судов и двигаются в направлении портов Южный и Черноморск.

После загрузки более 127 тыс. тонн украинской агропродукции и железной руды суда отправятся в направлении Китая, Египта и Испании.

Джерело: https://t.me/u_now/113031

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