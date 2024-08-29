10 років може отримати правоохоронець, який примушував херсонців до участі у незаконному референдумі

Раніше чоловік працював на Херсонському факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ. Після окупації частини області він почав співпрацювати з «новою владою».

Експравоохоронець отримав посаду «начальника служби безпеки» на КП Агрофірма «Радгосп Білозерський».

У вересні 2022 року він долучився до організації та проведення на території Білозерської селищної громади незаконного референдуму про вихід Херсонської області зі складу України та входження до рф.

Чоловік схиляв працівників захопленого підприємства до голосування, а у разі відмови погрожував переслідуваннями та невиплатою зарплатні. Також він організовував роботу «виїзної виборчої дільниці», де громадяни мали голосувати під наглядом «нової влади».

Після деокупації частини Херсонщини перебіжчик причаївся, офіційно не працював, але підробляв охоронцем. Однак працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили його та затримали.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4600

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