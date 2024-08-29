Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:04
Просмотров: 21

10 років може отримати правоохоронець, який примушував херсонців до участі у незаконному референдумі

10 років може отримати правоохоронець, який примушував херсонців до участі у незаконному референдумі

10 років може отримати правоохоронець, який примушував херсонців до участі у незаконному референдумі

Раніше чоловік працював на Херсонському факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ. Після окупації частини області він почав співпрацювати з «новою владою».

Експравоохоронець отримав посаду «начальника служби безпеки» на КП Агрофірма «Радгосп Білозерський».

У вересні 2022 року він долучився до організації та проведення на території Білозерської селищної громади незаконного референдуму про вихід Херсонської області зі складу України та входження до рф.

Чоловік схиляв працівників захопленого підприємства до голосування, а у разі відмови погрожував переслідуваннями та невиплатою зарплатні. Також він організовував роботу «виїзної виборчої дільниці», де громадяни мали голосувати під наглядом «нової влади».

Після деокупації частини Херсонщини перебіжчик причаївся, офіційно не працював, але підробляв охоронцем. Однак працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили його та затримали.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4600

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ВАКС розпочав розгляд по суті у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду
Сегодня 09:40    56
«росія проводить уточнення власної ядерної доктрини». Це – чергова ворожа лякалка
Сегодня 09:28    75
Мрія, Palantir та гранти для студентів у Дії: як технології змінюють систему освіти
Сегодня 09:16    69
Очередной гомункулус на службе РОВ - БМП-1, скрещённая с РБУ-6000
Сегодня 09:06    78
10 посадовців ТЦК отримали обвинувальний вирок за сприяння ухиленню від мобілізації
Сегодня 08:58    76
Україна прагне осучаснити атомний парк
Сегодня 08:47    95
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 серпня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:43    87
Від ночі росіяни масовано атакують Київ ударними дронами
Сегодня 08:34    88
Оперативна інформація станом на 08.00 29.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:28    103
«Спасибо, пацаны, что пришли нас освободить от п%д$р@са путина!»
Сегодня 08:25    118
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 