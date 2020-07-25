1,3 мільйони гривень збитків через вирубку лісу - один із керівників «Хмільницького лісового господарства» постане перед судом

До суду скеровано обвинувальний акт відносно одного із керівників Державного підприємства «Хмільницьке лісове господарство». Він обвинувачується у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та незаконній вирубці дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

За даними слідства, у жовтні 2019 керівник лісового господарства оформив офіційне доручення та видав дозвіл на проведення санітарної рубки лісу на території Літинського лісництва, де вона не передбачалася. Керуючись рішенням керівника працівники лісового господарства здійснили незаконну вирубку дерев різних порід, чим завдали державі збитків на суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Вінницької області. Оперативний супровід – Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

Источник: dbr.gov.ua

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