16 років тюрми отримав дезертир, який втік з поля бою і «зливав» рашистам позиції ЗСУ під Бахмутом

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, що діяв на Донеччині. Зловмисник шпигував за українськими військами, які вели бої під Бахмутом.

Співробітники СБУ затримали російського агента у березні 2023 року.

Фігурантом виявився 29-річний колишній контрактник однієї з військових частин України, який у перший день повномасштабної війни втік з місця служби і переховувався на прифронтовій території Донецької області.

Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб і запропонував співпрацю в обмін на гроші.

Щоб не «засвітитися» під час виконання ворожих завдань, агент «втемну» залучив свого знайомого до збирання інформації про місця тимчасового базування та маршрути руху Сил оборони.

Найбільше ворога цікавили орієнтовні координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, яка тримала під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакували Бахмут.

Також агент розвідував інформацію про наслідки ворожих обстрілів по території району.

Для комунікації з російською спецслужбою фігурант використовував анонімний чат у популярному месенджері. Окрім текстових СМС, він передавав інформацію у вигляді голосових повідомлень.

Під час затримання у зрадника вилучили 5 мобільних телефонів та ноутбук із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

За матеріалами слідства Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану);

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Ураховуючи непогашену судимість за незаконне зберігання зброї, йому призначено до 16 років позбавлення волі.

Також встановлено особу співробітника фсб, який курував агента. Перевіряється розвідактивність російського спецслужбіста на різних напрямках його підривної діяльності проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12948

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