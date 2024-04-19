19 квітня 2014 року тіла закатованих російськими бойовиками Володимира Рибака та Юрія Поправки знайшли у річці Казений Торець

У цей час Слов’янськ знаходився в окупації проросійських терористів.

За повідомленням прес-служби МВС «Причина смерті обох загиблих — комбінована травма тіла внаслідок тортур, з подальшим утопленням ще живих непритомних потерпілих».

23 квітня в СБУ повідомили, що до вбивства депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, який намагався повернути український прапор на будівлю міськради, причетні двоє громадян росії - підполковник Ігор Безлер (позивний - Бес), який проходив службу у ГРУ Генштабу Збройних сил росії і був направлений в Україну, і Ігор Стрєлков (позивний - Стрілок).

Юрій Поправка, якого знайшли поруч з Володимиром Рибаком, також був патріотом України. Він брав участь у Революції Гідності, став до лав “Правого сектору”. Під час сутичок з “беркутівцями” отримав кульове поранення в ногу.

17 квітня 2014 року він поїхав до Слов’янська. Там його взяли в полон, де 18 квітня замучили до смерті. За даними свідків, зокрема того, який був у полоні разом з Юрієм та вижив після катування, Юрія вбили за відмову говорити російською і відмову збрехати, що ходить до храму московського патріархату.

Обом чоловікам 20 лютого 2015 року присвоїли звання Герой України та посмертно нагородили орденом “Золота Зірка” за мужність, патріотизм та самовіддане служіння українському народу.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8296

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