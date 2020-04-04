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200 тисяч доларів США за призначення на посаду – ДБР та ДСР затримали псевдорадника голови Офісу Президента України

200 тисяч доларів США за призначення на посаду – ДБР та ДСР затримали псевдорадника голови Офісу Президента України

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, спільно з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Націполіції України, затримали представника громадської організації під час одержання 100 000 доларів США шахрайським шляхом (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, представник громадської організації, представляючись уповноваженим від голови Офісу Президента України, Генерального прокурора, секретаря РНБО та нового керівництва Державного бюро розслідувань, намагався шахрайськими методами заволодіти коштами колишнього директора держпідприємства. Зокрема громадянин вимагав 100 000 доларів США за вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами перевірки Держаудитслужби на підприємстві. Ще 100 000 доларів США за вирішення питання щодо призначення потерпілого на керівну посаду в Державному агентстві лісових ресурсів України.

Слідчі ДБР затримали псевдоактивіста 2 квітня 2020 року під час одержання ним першої частини коштів у сумі 100 000 доларів США в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомлено про підозру. Наразі подано клопотання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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