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399 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

399 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 1 жовтня 2022 року більше ніж 1182 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 399 дітей загинуло та понад 783 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.

30 вересня внаслідок ракетного обстрілу ворогом гуманітарної колони автомобілів в м. Запоріжжі загинули двоє дітей віком 10 та 14 років, ще одна 3-річна дитина отримала поранення.

30 вересня через обстріл окупантами м. Миколаєва отримала поранення 17-річна дівчина.

В ніч на 1 жовтня внаслідок обстрілу м. Миколаєва травмовано 3-місячне немовля.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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