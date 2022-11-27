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440 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

440 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 27 листопада 2022 року більше ніж 1291 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 440 дітей загинуло та понад 851 отримали поранення.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Дніпропетровській - 33.

26 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Дніпро отримав поранення 17-річний хлопець.

26 листопада через обстріл окупаційними військами с. Чорнобаївка Херсонської області поранено 10-річного хлопчика.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

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