7 років позбавлення волі отримав затриманий ДБР колаборант з Харківщини
● За матеріалами розслідування ДБР Ленінський райсуд Харкова засудив до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього головного держінспектора митного посту «Куп’янськ» Харківської митниці.
● Під час окупації району чоловік добровільно погодився працювати на загарбників. Окупанти призначили його керувати житлово-комунальним господарством на території Петропавлівської ОТГ.
● Він координував дії окупаційної влади під час надзвичайних ситуацій. Також з іншими колаборантами фарбував зупинки громадського транспорту в кольори російського прапора.
● Після звільнення Куп’янського району колаборант почав переховуватися, але його місце перебування встановили та затримали.
Джерело: https://t.me/DBRgovua/4507