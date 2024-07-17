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7 років позбавлення волі отримав затриманий ДБР колаборант з Харківщини

7 років позбавлення волі отримав затриманий ДБР колаборант з Харківщини

● За матеріалами розслідування ДБР Ленінський райсуд Харкова засудив до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього головного держінспектора митного посту «Куп’янськ» Харківської митниці.

● Під час окупації району чоловік добровільно погодився працювати на загарбників. Окупанти призначили його керувати житлово-комунальним господарством на території Петропавлівської ОТГ.

● Він координував дії окупаційної влади під час надзвичайних ситуацій. Також з іншими колаборантами фарбував зупинки громадського транспорту в кольори російського прапора.

● Після звільнення Куп’янського району колаборант почав переховуватися, але його місце перебування встановили та затримали.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4507

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