”Антифашисты Прибалтики” такие "антифашисты"...

СГБ Латвии: «Пророссийские ”Антифашисты Прибалтики” планировали совершение особо тяжких преступлений против латвийского государства»

В августе Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала таксиста, имя которого не называется, подозреваемого в шпионаже в пользу россии. Он целенаправленно и добровольно собирал сведения о таких объектах на территории страны, как Рижский порт и аэропорт, нефтяные терминалы, а также полигон для дронов.

Помимо этого, он следил за передвижением личного состава и военной техники стран-союзников и передавал информацию российским спецслужбам.

Сообщалось, что он работал по заданиям пророссийской организации «Антифашисты Прибалтики», которые получал в Telegram. В СГБ Латвии рассказали The Insider о том, что представляет собой эта организация, какой деятельностью занимается и в чём обвиняют ее сторонников: «Преступная организация ”Антифашисты Прибалтики” представляет собой неформальное объединение лиц, осуществляющих с территории россии деятельность, направленную против интересов национальной безопасности Латвии. Члены организации называют себя ”антифашистами”, чтобы распространять в странах Балтии привычный для россии пропагандистский посыл о фашизме, в то время как на самом деле они осуществляют деятельность, направленную против безопасности Латвии и других стран Балтии.

В ходе расследования СГБ установила, что преступная организация ”Антифашисты Прибалтики” была создана в ноябре 2022 года несколькими прокремлевскими гражданами Латвии, среди которых Сергей Васильев, Виктория Матуле и Татьяна Андриец. Эти лица ранее попадали в поле зрения СГБ в связи с прокремлевской деятельностью в Латвии. Осознавая возможные преступные последствия своих действий, эти лица после вторжения россии в Украину в прошлом году переехали в россию, чтобы с территории страны-агрессора расширить свою деятельность против Латвии.

Создав преступную организацию ”Антифашисты Прибалтики”, эти граждане Латвии согласовали между собой цели, которые должны были быть достигнуты, в том числе и совершение особо тяжких преступлений против латвийского государства. Для координации заранее спланированных преступных посягательств эти лица создали канал ”Антифашисты Прибалтики” и несколько связанных с ним каналов на платформе Telegram.

В этих каналах СГБ зафиксировала такие преступные действия, как сбор закрытой информации и других новостей о событиях в Латвии с целью передачи их российским спецслужбам, призывы к участию в ведущихся в Украине боевых действиях на стороне россии, а также призывы к сбору финансовых и иных средств для российских военнослужащих в Украине. В связи с этим СГБ предъявляет учредителям организации обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 89.1 Уголовного кодекса, а именно в руководстве преступной организацией и участии в преступлениях, совершенных такой организацией.

От комментариев в отношении других лиц, связанных с так называемыми ”Антифашистами Прибалтики”, которые попали в поле зрения СГБ, СГБ пока воздержится в интересах следствия.

Одной из приоритетных целей преступной организации ”Антифашисты Прибалтики” является воздействие на общественное мнение и процесс принятия решений в Латвии путем оказания психологического давления на латвийских чиновников, а также других лиц, которые в своей политической и общественной деятельности активно выступают против агрессивной войны, которую ведет россия в Украине. При этом так называемые ”Антифашисты Прибалтики” целенаправленно и планомерно пытаются посеять в латвийском обществе страх, неуверенность и напряженность, чтобы подорвать доверие к государственным институтам Латвии и принимаемым ими решениям. Для достижения этих целей организация регулярно проводит пропагандистские и агитационные мероприятия на платформе Telegram.

Некоторые из основателей организации в настоящее время находятся в заключении в Латвии. Однако другие основатели сейчас находятся в россии и поэтому не могут осуществлять физические провокации на территории Латвии. В то же время так называемые ”Антифашисты Прибалтики” регулярно подстрекают сторонников организации, проживающих в Латвии, к антигосударственной деятельности.

В рамках расследования СГБ продолжает следить за деятельностью преступной организации и ее сторонников и готова в случае необходимости предотвратить возможные провокации и другие антигосударственные действия.

СГБ напоминает, что любое участие в преступной деятельности так называемых ”Антифашистов Прибалтики” против интересов национальной безопасности Латвии или оказание организации поддержки в такой деятельности влечет за собой уголовную ответственность».

Ранее стало известно, что ГРУ вербует украинских беженцев в Польше и заставляет их выполнять особые поручения. В конечном итоге предполагалось использование этих людей в качестве диверсантов для установки неких устройств, с помощью которых возможно пускать под откос поезда с военной техникой, предназначенной для ВСУ.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»