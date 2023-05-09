Апеляція ВАКС залишила Насірова в СІЗО

Апеляційна палата Вищого антикорсуду розглянула скарги на ухвалу про продовження строку тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення скарги сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін.

Тому Насіров як мінімум до 5 червня залишиться у СІЗО, якщо не внесе заставу в 523 млн грн.

Нагадаємо, Насіров підозрюється в ймовірному одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ фірмам агробарона Бахматюка.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2263

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