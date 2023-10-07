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Апеляція ВАКС збільшила розмір застави топчиновнику Мінагрополітики Висоцькому

Апеляція ВАКС збільшила розмір застави топчиновнику Мінагрополітики Висоцькому

Апеляційна палата ВАКС частково задовільнила апеляційну скаргу прокурора та збільшила Висоцькому розмір застави з 805 тисяч грн до 4 млн 997 тисяч грн, які він має внести протягом 5 днів.

Крім цього, додатково Висоцького зобовʼязали носити електронний браслет.

Таке рішення ухвалили судді Даниїла Чорненька, Інна Калугіна та Микола Глотов.

Раніше слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Федоров частково задовольнив клопотання НАБУ та САП і призначив Першому заступнику Мінагрополітики Тарасу Висоцькому запобіжний захід у вигляді 805 200 грн застави з покладенням низки обовʼязків.

Нагадуємо, Висоцького підозрюють у двох епізодах зловживань під час закупівель макаронних виробів, що нібито спричинили збитки у 62 млн грн.

При цьому неправомірну вигоду, за версією слідства, отримав не сам Висоцький, а компанії-постачальники продукції.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2560

Новости портала «Весь Харьков»

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