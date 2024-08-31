Адміністрація Байдена відхилила пропозицію відправити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, включаючи винищувачі F-16 — The Wall Street Journal.

Повідомляється, що Рада національної безпеки розглядала пропозицію про направлення цивільних підрядників в Україну для обслуговування винищувачів F-16 та іншого військового озброєння, але розвідувальне співтовариство та інші вважають це поки що занадто ризикованим, кажуть чиновники, знайомі з ходом обговорення. Натомість є надія, що європейські країни візьмуть на себе більшу, а можливо, і всю відповідальність за утримання F-16.

Адміністрація не виключає відправки американських підрядників в Україну в майбутньому, але не очікує, що вони поїдуть туди найближчим часом, сказав один із чиновників Білого дому.

"F-16 залишається одним з найбільш знакових винищувачів ВПС США і вимагає висококваліфікованого технічного обслуговування та іншої підтримки, включаючи години обслуговування на кожну годину польоту. На кожному винищувачі зазвичай працюють десятки допоміжного персоналу.

Хоча Пентагон заявив, що сподівається на те, що українці зможуть обслуговувати F-16, всі країни, включаючи США, певною мірою покладаються на приватні компанії та їхній персонал, які допомагають обслуговувати ці складні реактивні винищувачі", — пишуть у WSJ.

Хоча деякі чиновники в Пентагоні висловилися на підтримку відправки американських підрядників для технічного обслуговування в Україну, президент Байден та його радник з національної безпеки Джейк Салліван висловили занепокоєння тим, що Пентагон не має "адекватних планів реагування на випадок, якщо ці люди зазнають нападу".

Джерело: https://t.me/znua_live/164646

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