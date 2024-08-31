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Звинувачення України у зриві перемовин – чергова брехлива маніпуляція путіна

Звинувачення України у зриві перемовин – чергова брехлива маніпуляція путіна

Центр стратегічних комунікацій пояснює

кремль звинувачує Україну в зриві можливості для мирних переговорів після того, як почалася курська операція ЗСУ.

▶️ москва бреше, намагаючись представити курську операцію «невчасною ескалацією». Адже ескалацію розпочала рф своїм наступом у Харківській і Донецькій областях.

▶️ Готовність кремля до переговорів – це обман, мета якого – посіяти сумніви у лавах союзників України та зменшити підтримку українських оборонних зусиль.

▶️ Ніщо не вказує на реальну готовність рф зупинитися та припинити збройну агресію проти України. Натомість вже є чималий досвід відмови або порушення москвою мирних угод та ініціатив.

▶️ курська операція ЗСУ не віддаляє, а навпаки наближає мир. Адже ефективні переговори можливі лише, якщо Україна займатиме на них сильну позицію.

▶️ Справжній мир – лише той, який буде довговічним і справедливим, заснований на міжнародному праві. А міжнародне право передбачає покарання, а не заохочення агресії.

Джерело: https://t.me/spravdi/41200

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