30 серпня 1883 року народився Дмитро Донцов, публіцист, літературний критик, ідеолог українського інтегрального націоналізму

Для Донцова бути українцем означало бути перш за все європейцем, частиною європейської цивілізації, де панує раціональність і порядок, і бути далеким від «монгольської орди», як він називав різні режими в росії, яку він вважав від природи деспотичною, анархічною системою.

Разом із тим, для Донцова для того, щоб бути українцем, достатньо було прийняти ідею України. Не обов’язково було бути етнічним українцем, можна бути ким завгодно, хоч варягом, хоч римлянином – важливо, що людина буде віддана ідеї створення української держави на етнічних територіях.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9303

Новости портала «Весь Харьков»