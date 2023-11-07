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Автора «миколаївської народної республіки» посадили за грати

Автора «миколаївської народної республіки» посадили за грати

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ексдепутат-зрадник, який хотів створити «миколаївську народну республіку»

Завдяки доказовій базі Служби безпеки ще один російський агент отримав реальний термін ув’язнення. Зловмисником є ексдепутат Миколаївської міськради, який на початку повномасштабного вторгнення росії був завербований кадровим співробітником головного управління генштабу зс рф (відомого як гру).

За вказівкою агресора зрадник збирав розвіддані про місця базування в регіоні підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Національної поліції.

Згодом він отримав завдання розробити концепцію так званої «миколаївської народної республіки», яку окупанти планували створити у разі захоплення області.

За задумом ворога, загарбники хотіли призначити очільників цього псевдоутворення, які мали звернутися до путіна з проханням щодо «приєднання» Миколаївщини до складу рф.

У разі створення фейкової «республіки» російська воєнна розвідка обіцяла своєму агенту керівну «посаду» у лавах місцевої окупаційної адміністрації.

Для виконання ворожого завдання зрадник підготував фейкове «обґрунтування» для створення так званої «мнр», яке планував відправити на «погодження» до москви.

Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали на початку літа 2022 року.

За матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Як встановило слідство, після закінчення депутатства в міськраді ще до початку повномасштабного вторгнення рф він очолив кафедру в Миколаївському інституті права Національного університету «Одеська юридична академія».

Саме тому, відповідно до задуму агресора, у разі захопленнями регіону зрадник мав публічно виступити від «імені» місцевих освітян на підтримку окупантів та проголосити про створення фейкової «мнр».

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Джерело: https://t.me/SBUkr/10262

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