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БЕБ знайшло електронні сигарети на 15 мільйонів: замовлення надсилали поштою

БЕБ знайшло електронні сигарети на 15 мільйонів: замовлення надсилали поштою

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області припинили розповсюдження контрафактних підакцизних товарів на території Івано-Франківщини та Київщини.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що група осіб організувала переміщення електронних сигарет в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей поза митним контролем. Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що знаходиться на території однієї з країн ЄС.

Одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали у групах в месенджері "Telegram". Замовлення кінцевим споживачам відправлялось поштою.

В результаті обшуків в транспортних засобах, складах та за адресами проживання фігурантів співробітники Бюро вилучили понад 27 000 тис. шт. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 15 млн грн.

Нагадаємо:

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили розповсюдження контрафактних електронних сигарет. Їх завозили в Україну з ЄС поза митним контролем.

Джерело: epravda.com.ua

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