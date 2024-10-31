Сегодня 06:28
Просмотров: 61
Без рублів і страховки ― як “м’ясних” солдатів армії рф шиють у дурні?
У черговому радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками, жінка російського окупанта скаржиться на відсутність обіцяних путінським режимом виплат за бойові дії проти України, а також страхових за поранення.
Поки загарбник бере участь у злочинній війні, його “пилорама” оббиває пороги військової частини, щоб з’ясувати ― чого росія кинула на 300 тисяч рублів.
Махінації з виплатами ― доволі поширений вид занять вищих вождів окупаційної армії, як і відправка солдатів на утилізацію під час бойових дій проти України.
Джерело: gur.gov.ua
Темы: війна, могилізація, росія